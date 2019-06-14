شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء «الشباب والرياضة بالبرلمان» يشيدون بتجهيزات محافظة الإسماعيلية لاستضافة أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 لكرة القدم من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو وتقام مبارياتها في 5 محافظات تشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

استقبلت محافظة الإسماعيلية وفد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد والنائب محمود حسين وكيل اللجنة يرافقهم المهندس عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب وفتحى ندا النقيب العام للمهن الرياضية وعضو البرلمان وجميع أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنقابة العامة للمهن الرياضية لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة إحدى مجموعات البطولة المرتقبة وزيارة استاد النادي الإسماعيلي.

كان محمد شيحة منسق البطولة بالاسماعيلية قد اصطحب رئيس وأعضاء اللجنة ومرافقيهم من القيادات في جولة باستاد النادى الاسماعيلى والتى رافقهم خلالها اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد والنواب آمال رزق الله والمستشار عبدالفتاح عبدالله وأحمد بدران البعلى وعصام منسى أعضاء مجلس النواب عن الاسماعيلية والدكتور نادر شلبى نقيب المهن الرياضية بالاسماعيلية وسامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

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من جهته أشاد رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بما شهدوه خلال الزيارة من تجهيزات واستعدادات والمستوى الطيب لأعمال التجميل والتطوير التي تم تنفيذها بالاستاد استعدادا لاستقبال تلك البطولة، كما أكد أن هذه البطوله ستسهم في استعادة مصر لريادتها في القارة السمراء مرة أخرى بصفتها تستضيف أهم فعاليات في القارة الإفريقية وتجعل من أهم محافظاتها السياحية عاصمة للشباب الإفريقي وتستضيف ثالث أهم بطولة رياضية لكرة القدم.

ولفت إلى أن هذه البطولة سيكون لها عائد تسويقي على السياحة كبيرا جدا، خاصة أن كل العالم ينتظر هذه البطولة حبا وعشقا في كره القدم، كما أكد أنه لا شك على الإطلاق في أن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 في مصر خلال تلك الفترة له عدة مكاسب كبيرة لمصر وترسيخا لوضعها الطبيعى في رئاسة القارة الإفريقية.

من جهته أكد محمد شيحة أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في تقديم كافة سبل الدعم اللازم والمساندة للبطولة وبذل أقصى الجهود من أجل رفع اسم مصر إفريقيًا دوليًا.

من ناحية أخرى وصلت بعثة السنغال إلى مقر إقامتها بالإسماعيلية وبينها النجم العالمى ساديو مانى وسط حفاوة استقبال كبيرة.