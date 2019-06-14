شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في ألمانيا يشارك في احتفالية تكريم هاني عازر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، في حفل تكريم الدكتور المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة «مصر تستطيع»، حيث قررت ألمانيا منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

وقال السفير بدر عبدالعاطي إنه يشعر بالفخر لحصول مواطن مصري متميز على هذا الوسام الرفيع، والذي يمثل تقديرًا لإنجازاته المتعددة في ألمانيا سواء في مجال الأنفاق أو الكباري، ويعد تقديرًا لمصر التي أنجبت هذه الشخصية المتميزة، مؤكدًا أن هاني عازر يعد بحق جسرًا للتواصل بين مصر وألمانيا، ونموذجًا يحتذى به لشباب مصر.

وأشاد السفير المصري بالدور الإيجابي الذي يقوم به هاني عازر وأبناء الجالية المصرية في ألمانيا من إنجاز وتقدم، مما يجعلهم محل تقدير واحترام من الحكومة الألمانية والشعب الألماني.