شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء «مستقبل وطن بكفر الشيخ»: فيلم الممر يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ عقب مشاهدة فيلم الممر بسينما الجمهورية بمدينة كفرالشيخ في اليوم الثانى لعرضه، إن الفيلم أعطاهم شحنة وطنية هائلة وألهب مشاعرهم الوطنية ووثق فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر ساهمت في تحقيق النصر في حرب أكتوبر المجيدة التي كانت البداية لتحرير سيناء بالكامل وعودتها إلى حضن الوطن.

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يأتي ذلك في إطار إعلان حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف عن استضافة أعضاء الحزب بجميع المحافظات لحضور عرض فيلم الممر تشجيعا للروح الوطنية التي يبثها الفيلم.

وشاهد المئات من أعضاء حزب مستقبل وطن وأبناء المحافظة فيلم الممر في اليوم الثانى للعرض بحضور الدكتور على ابوشوشة الأمين العام المساعد للحزب والدكتور الغمرى الشوادفى أمين التنظيم وعدد من قيادات الأمانة العامة وبعض أمناء المراكز والأقسام. وأعرب الحضور عن سعادتهم البالغة بالفيلم الذي يبث الروح الوطنية للمشاهدين ويعزز الانتماء الوطنى. جدير بالذكر ان فيلم الممر يناقش المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

والفيلم يجسد ملحمة بطولية من وقائع حقيقية لبطولات الصاعقة المصرية من تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر امير طعيمة والفيلم بطولة احمدعز وأحمد رزق واياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد صلاح حسنى ومحمدالشرنوبى ومحمد جمعة ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين وأسماء ابواليزيد.