شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فترة التشغيل التجريبي بمبني الركاب 2 بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشركة المصرية للمطارات، الجمعة، انتهاء فترة التشغيل التجريبي لصالتي السفر والوصول الدولية بمبني الركاب رقم ٢ بمطار الغردقة الدولي بعد تشغيلها بنجاح ٣ أسابيع في استقبال الرحلات الداخلية، وتمت إعادة الرحلات الداخلية إلى المبني الخاص بها بالمطار.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة ان تشغيل المبني في استقبال الرحلات السياحية الدولية ينتظر اعطاء الموافقة من الفريق يونس المصري وزير الطيران ومسؤولي الشركة المصرية للمطارات حيث اصبح المبني جاهزا لاستقبال الرحلات الدولية.

كانت ادارة مطار الغردقة قد قررت نقل رحلات الطيران الداخلي من صالة الوصول والسفر الداخلي إلى صالة الوصول والسفر الدولي بمبني الركاب رقم ٢ وذلك لمدة ٣ اسابيع كمرحلة تجريبية للمنظومة الامنية الجديدة التي تم تشغيلها واعمال التجديدات والتطويرات بالمبني.