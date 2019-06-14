إقلاع طائرة مصر للطيران الجديدة من أمريكا في طريقها للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

أقلعت طائرة مصرللطيران الثالثة، ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9 ، من مصنع "إيفيريت" بمدينة سياتل الأمريكية، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي؛ للانضمام إلى أسطول الشركة ضمن صفقة شراء 6 طائرات من "بوينج".

وتصل الطائرة، مطار القاهرة الدولي غدًا السبت، على متنها وفد من الشركة بعد تسلمها من مدينة واشنطن وإنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بها.

وأقامت شركة بوينج حفلاً بهذه المناسبة حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب وفد الشركة من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.

يذكر ان طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول الشركة مؤخرًا، وتتسع إلى 309 مقاعد بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على الدرجة السياحية، وهي مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها من المسافرين.