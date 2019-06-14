مصر | من "الساحل" لـ "الوراق".. تفاصيل جديدة بشأن الشاب المعثور على جثته بالنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الساحل" لـ "الوراق".. تفاصيل جديدة بشأن الشاب المعثور على جثته بالنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشاب الذي عثر على جثته طافية بمياه النيل بمنطقة الوراق، يدعى عبد الله عبد الرحمن زكريا، 28 سنة، ومقيم بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

وأوضحت التحريات أنه بمعاينة الجثة بعد انتشالها من مياه النيل بواسطة قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، تبين أن شعره أصفر اللون، وكان يرتدي بنطال قطن أسود اللون وتيشيرت أحمر اللون.

كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المعثور على جثته طافية بمياه النيل، دائرة قسم شرطة الوراق، معلوم الهوية، وعثر بطيات ملابسه على بطاقته الشخصية، موضحا أنه بمعاينة رجال المباحث للجثة تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية.

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وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية بمياه النيل دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الجثة لشاب يرتدي كامل ملابسه، وعثر بطيات ملابسه على بطاقته الشخصية، وكشفت مناظرة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، للجثة المعثور عليها، عن عدم وجود أيه إطابات ظاهرية بالجثة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وطلب العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إستدعاء أهليه الشاب، لمعرفة إذا كان مريض نفسي من عدمه، وإجراء تحريات المباحث لمعرفة سبب وفاته، ووجود شبهة جنائية حول وفاته، أو وفاته بسبب إسفكسيا الغرق.

