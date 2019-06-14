مصر | "كان نفسي أبقي ضابط".. التفاصيل الكاملة لضبط شاب ينتحل صفة ضابط بمرور الجيزة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، والإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تفاصيل واقعة ضبط مسؤول مبيعات في شركة راية، لانتحاله صفة ضابط شرطة برتبة نقيب، بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وتبين أنه بعد القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على طبنجة صوت، بطاقتين تحقيق شخصية باسمه وكل منهما بوظيفة غير الأخرى، كما تم ضبط كارنيه باسمه خاص بمستشفي الشرطة.

وتلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطار مفاده أنه حال مرور المقدم هشام عبد الفتاح رئيس قسم مرور فيصل وأمين شرطة أحمد يوسف رشوان من قوة وحدة مرور فيصل بمنطقة المطبعة بشارع فيصل لمتابعة الحالة المرورية بالشارع، تمكنوا من ضبط شاب ينتحل صفة ضابط شرطة ويرتدي بدلة ميري برتبة نقيب بمنطقة المطبعة بشارع فيصل، حال تسييره الحركة المرورية.

وبمناقشته تبين أنه منتحل صفة ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، موضحا خلال مقطع فيديو صور له، أنه يدعى "أحمد محمد قصاص"، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، يعمل مسئول المبيعات في شركة راية، وأنه اشترى الطبنجة من أحد المحلات، وبسؤاله عن سبب انتحاله صفة ضابط شرطة قال: "كنت بمشي الطريق، عارف إنه غلط بس هما ما بيخافوش إلا كده والله" مشيرا بأنه لم يلحق أي ضرر بأحد قائلا "أنا متطوع ومش في نيتي حاجة، كان نفسي أبقى ضابط، محدش اشتكي مني، وخدني الجنون والمرض إن ممكن أبقى ضابط"، مواصلا: عملت كدة لاني نفسيتي تعبانة، وأنا من عائلة ميسورة الحال، وأغلبهم ضباط شرطة.