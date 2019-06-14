أخبار مصر | وزير النقل يجري حوارا مع صرافة تذاكر بالخط الثالث للمترو (فيديو)

التقى المهندس كامل الوزير وزير النقل، إحدى السيدات العاملات بصرف التذاكر بمحطة نادي الشمس بالخط الثالث والتي تم نقلها بعدما كانت تعمل بالخط الثاني للمترو.

وتجاذبا أطراف الحديث حول مميزات الخط الثالث من تكييف كامل للمحطات والقطارات، والسلالم الكهربائية، والمصاعد، سرعة التقاطر وغيرها من المميزات.

ثم أكد الوزير أن الدولة تضع في خطتها تطوير الخط الأول والثاني قائلا: "بيكم الشباب هنطور الخط الأول والثاني للمترو ونخليه أحسن من الخط الثالث".

هذا وقد أجرى الوزير جولة تفقدية اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لفتح محطات هارون وألف مسكن ونادي الشمس بالخط الثالث لمترو الأنفاق أمام الركاب بدءا من غد السبت واستعداد كافة محطات الخط الثالث للمترو لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام بمصر بدءا من الحادي والعشرين من هذا الشهر.