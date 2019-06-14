أخبار مصر | خلال جولة تفقدية بالمترو الجديد.. وزير النقل يطمئن على طفايات الحريق (فيديو)

توقف المهندس كامل الوزير وزير النقل، أمام طفاية حريق بمحطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، وقال لعامل الأمن الصناعي المسئول عن الطفايات إنه يجب إجراء تجارب حرائق للتأكد من سلامة هذه الطفايات وصلاحيتها للعمل.

وتابع الوزير، أن خسارة طفاية أفضل من احتمالية وقوع حريق وعدم صلاحية الطفاية للعمل وإنقاذ الموقف، قائلا: "نخسر طفاية بس نتأكد إنها شغالة" كما طالبه بضرورة إجراء تجارب لحرائق بعد انتهاء التشغيل للتأكد من استعداد المحطات لأي طوارئ.

هذا وقد أجرى وزير النقل اليوم جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية لفتح محطات هارون وألف مسكن ونادي الشمس بالخط الثالث لمترو الأنفاق أمام الركاب بدءا من غد السبت واستعداد كافة محطات الخط الثالث للمترو لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام بمصر بدءا من الحادي والعشرين من هذا الشهر.