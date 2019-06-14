أخبار مصر | الاستعدادات النهائية لفتح محطات مترو "هارون وألف مسكن ونادي الشمس" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعدادات النهائية لفتح محطات مترو "هارون وألف مسكن ونادي الشمس" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لفتح محطات هارون وألف مسكن ونادي الشمس بالخط الثالث لمترو الأنفاق أمام الركاب، بدءا من غد السبت واستعداد كافة محطات الخط الثالث للمترو لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام بمصر بدءا من الحادي والعشرين من هذا الشهر.

اطمئن الوزير خلال الجولة على توافر كافة التجهيزات المتعلقة بتشغيل المحطات الجديدة وجاهزية المحطات الأخرى بالخط وعلى إجراءات الأمن والسلامة وسلامة منظومة الإطفاء وجاهزية مكاتب التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وعلى عمل البوابات الإلكترونية التي تعمل بنظامي الكارت الذكي وتذكرة الرحلة الواحدة وكذلك عمل أجهزة XRAY و عمل كشافات الطوارئ.

وكذلك التأكد من صلاحية غرفة التشغيل بالمحطة والتي تتحكم في تشغيل جميع الأجهزة والمعدات بها خاصة وأنها مزودة بشاشات مراقبة صالات وأرصفة المحطة، خاصة مع ربطها بغرفة التحكم المركزية للخط الثالث بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل ماكينات التذاكر و ماكينات إصدار التذاكر الأوتوماتيكية الجديدة TVM حيث قام الوزير باستخراج تذكرة منها على سبيل التجربة بالإضافة استعداد وحدات الإسعاف بالمحطات.

Advertisements

كما اطلع وزير النقل على خطة توزيع فرق التشغيل والصيانة المختلفة وخطة تشغيل عدد ١٥ قطار مكيف الهواء بالخط الثالث، وفي لقائه مع العاملين بالمحطات أكد الوزير على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للركاب وان يعطي كل عامل صورة مشرف لمصر أمام ضيوف وجماهير البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر كما أكد على ربط الحوافز بالإنتاج.

وأكدت وزارة النقل، أن مشروعات مترو الأنفاق ذات استثمارات ضخمة، فالخط الثالث سيتكلف ٩٠ مليار جنيه بالإضافة إلى ٧ مليار جنيه تكلفة ٣٢ قطار ستعمل بالخط بالإضافة إلى ٣٤ مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول للمترو، موضحة أن الـ٩ محطات من العتبة حتى الأهرام تخسر شهريا ٩ مليون جنيه نتيجة الفرق بين المصروفات من تكاليف الصيانة والتشغيل والدخل، لافتة إلى أنه بالنسبة لتحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو فإنه تم مراعاة للبعد الاجتماعي حيث تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن (بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها ، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98 %، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل 90 %) على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

وتابعت: كما أن هناك اشتراكات مخفضة لباقي جمهور الركاب، مشيرة إلى أن أهم ما يميز الخط الثالث للمترو أن كافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وان خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق)، حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة / نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.