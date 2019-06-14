أخبار مصر | الوزير يطمئن على جاهزية المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير يطمئن على جاهزية المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمئن المهندس كامل الوزير وزير النقل، على توافر كافة التجهيزات المتعلقة بتشغيل المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو "هارون، ألف مسكن، نادي الشمس".

كما تابع إجراءات الأمن والسلامة وسلامة منظومة الإطفاء وجاهزية مكاتب التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وعلى عمل البوابات الإلكترونية التي تعمل بنظامي الكارت الذكي وتذكرة الرحلة الواحدة وكذلك عمل أجهزة XRAY و عمل كشافات الطوارئ.

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كما تم التأكد من صلاحية غرفة التشغيل بالمحطة والتي تتحكم في تشغيل جميع الأجهزة والمعدات بها خاصة وأنها مزودة بشاشات مراقبة صالات وأرصفة المحطة خاصة مع ربطها بغرفة التحكم المركزية للخط الثالث بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل ماكينات التذاكر وماكينات إصدار التذاكر الأوتوماتيكية الجديدة TVM، حيث قام الوزير باستخراج تذكرة منها على سبيل التجربة بالإضافة استعداد وحدات الإسعاف بالمحطات.

كما اطلع وزير النقل على خطة توزيع فرق التشغيل والصيانة المختلفة وخطة تشغيل عدد ١٥ قطار مكيف الهواء بالخط الثالث، كما التقى بعاملي المحطات وأكد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للركاب وأن يعطي كل عامل صورة مشرف لمصر أمام ضيوف وجماهير البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر .

هذا وقد أجرى الوزير جولة تفقدية اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لفتح محطات هارون وألف مسكن ونادي الشمس بالخط الثالث لمترو الأنفاق أمام الركاب بدءا من غد السبت واستعداد كافة محطات الخط الثالث للمترو لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام بمصر بدءا من الحادي والعشرين من هذا الشهر.