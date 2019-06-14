شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة رفض جامعة القاهرة اعتماد نتيجة دكتوراه جراحة التجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت مصادر خاصة بجامعة القاهرة رفض عميد كلية طب قصر العيني اعتماد نتيجة دكتوراه جراحة التجميل وتحويل الأساتذة المتهمين بالتزوير إلى التحقيقات العاجلة.

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كما رفض عميد كلية طب قصر العيني خلال اجتماع خاص بأعضاء مجلس قسم الجراحة العامة اعتماد نتيجة دكتوراه جراحة التجميل دور مايو ٢٠١٩ للمخالفات القانونية الجسيمة، كما رفض إشراف رئيس قسم الجراحة العامة على أعمال الامتحانات ووضع أسئلة الامتحانات وحضوره قاعة الامتحانات ووضع لجنة الممتحنين والقيام بتصحيح الأسئلة ووضع جدول للتصحيح واعتماد نسبة رأفة مغايرة بين ١ ٪؜ لدكتوراه جراحة التجميل و٥٪؜ لدكتوراه الجراحة العامة.

وشدد أحد أعضاء لجنة الممتحنين أنه لم يأذن لأحد بالتوقيع باسمه وهو ما تم مع كل أعضاء لجنة الممتحنين التي يجب أن يقوم كل أستاذ بالتوقيع عليا خطيا، كما أفادت مصادر خاصة وجود تزوير بلجنة الممتحنين المقدمة لوكيل الكلية.

وقد تقدم دكتور عبدالعظيم نجم، ببلاغ للنيابة العامة يطعن بتزوير نتيجة دكتوراه جراحة التجميل ويتهم كلا من أ.د ش ز. وأ.د خ م. وأ .د أ الس. بتزوير نتيجة الدكتوراه كما قد سبق وتقدم ببلاغ للنيابة الإدارية والذي استلمته ادارة جامعة القاهرة بتاريخ ٢/٣/٢٠١٩ وافادت مصادر خاصة داخل جامعة القاهرة تحويل الاساتذة المتهمين للتحقيقات العاجلة.