شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام القليوبية وقيادات القناطر يقدمون العزاء في ضحايا حادث عمال التراحيل بالمنيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور عواد أحمد عواد، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، يرافقه رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة القناطر، ومختار شداد، نائب رئيس المدينة، والمهندس مصطفي مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، والنائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، واجب العزاء في «شهداء لقمة العيش» أبناء قرية المنيرة مركز القناطر الذين راحوا ضحية حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز أوسيم بالجيزة أثناء ذهابهم للعمل في مزارع الخضروات كـ«عمال تراحيل»، الذي نتج عنه وفاة 5 من أبناء القرية وإصابة 3 آخرين.

ابلغ عواد خلال العزاء اهالي الضحايا خالص تعازي الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية مؤكدا نا المحافظ وجه بسرعة توفير الرعاية الملطلوبة لاسر الضحايا والمصابين سرعة متابعة التحقيقات في الواقعة مع محافظة الجيزة وإنهاء أي اجراءات لمستحقاتهم حيث وفع الحادث في نطاق محافظة الجيزة.

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فيما سيطرت حالة من الحزن على العزاء واكد اهالي القرية ان المتوفيين تتراوح اعمارهم مابين 15 و20 سنة وانهم من اسر بسيطة كانوا في طريقهم لكسب لقمة العيش وتدبير مصروفاتهم وإحتياجاتهم وإحتياجات اسرهم.

أشار الاهالي ان الحادث أسفر عن إصابة 3 هم احمد عبده محمود 16 سنة نتيجة ارتجاج بالمخ وكسر بالعمود الفقري تحويل القصرالعيني ومحمد محمود سلامه 17 سنة نتيجة جرح قطعي بالجمجمه شبه نافذ وكسر مضاعف واحمد نبيل 16 سنة والمحجوز في حالة خطرة بالعناية المركز ة بقصر العيني.

ووفاة محمود ناصر حنفي 17 سنة ويوسف نور حنفي 16 سنة وهمام على السيجني 15 سنة ومحمود نجاح جابر 15سنه ومحمد مسعد البردعي 20 سنة.