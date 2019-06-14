شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب»: قانون الايجار يتلافى عوار القوانين السابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار الجديد يتلافى عوار القوانين السابقة.

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وتابع والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حكم المحكمة الدستورية صدر في أواخر عام 2018 بعدم أبدية عقود الإيجار القديم للأماكن التجارية والإدارية وكل ما هو غير سكني بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وأعطى مهلة للبرلمان ويبدأ العمل به في الفصل التشريعي الرابع الحالي.

وأضاف «والي» أن الحكومة كان لابد أن تتقدم بقانون لتلافي العوار التشريعي في السنوات السابقة وأرسلت الحكومة القانون من جانبها وورد تقرير لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وكان لابد أن يتم تعديل القانون حتى لا يصبح به عوار دستوري.

وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه في حال عدم صدور القانون سيتم رفع نحو 2 مليون قضية كنزاع على الأماكن المؤجرة بالقانون القديم للأماكن التجارية والإدارية.