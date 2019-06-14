شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7613 طن قمامة ومخلفات بناء من مقلب أرض الفدان بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم رفع ٧٦١٢ طن قمامة ومخلفات بناء من النقطة الوسيطة (مقلب الفدان) بمنيا القمح ونقلهم للمدفن الصحي بالخطارة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة البيئة بالديوان العام وذلك تنفيذاً لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كان محافظ الشرقية قد وجه رؤساء مراكز الزقازيق منيا القمح و ديرب نجم بالتنسيق مع إداراتي البيئة والنظافة بالديوان العام بالبدء فورا في إتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة البيئة بشأن تنفيذ منظومة المخالفات الصلبة والتي تبدأ بالتخلص من المقالب العشوائية وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة.