شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة المستأجرين»: قانون الإيجارات الجديد مهدد بعدم الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن قانون الإيجارات الجديد مهدد بعدم تفعيله نظرا لعدم دستوريته.

وكشف حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون الإيجارات التجارية محصن بأحاكم دستورية صدرت منذ عام 2004 وبالتالي أي قانون يصدر بتعديل أي بنود في التجاري سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية.

وتابع مشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الأشخاص الاعتبارية في القانون هي السفارات والهيئات والمحاكم ولم يشمل الحكم الشق التجاري.