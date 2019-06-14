شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة الترويجية لبطولة أفريقيا بمسيرة من «كوبرى روض الفرج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الجمعة، فى شوارع القاهرة الحملة الترويجية لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، من كوبرى روض الفرج، بمشاركة 100 شاب وفتاة من راكبى الدرجات والموتوسيكلات يحملون أعلام الدول المشاركة.. وطافت الحملة شوارع القاهرة، وتمت إقامة احتفالات فى استادات (القاهرة والسلام والدفاع الجوى)، وهى التى ستستضيف مباريات البطولة.

واستقل أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أحد الموتوسيكلات مع مجموعة «الميجا» للدرجات النارية، من أجل الترويج والاستعداد لانطلاق «كان 209»، وتمتد فعاليات الحملة والمسيرات التتويجية بالانتقال إلى الإسكندرية فى المرحلة الثانية التى تنطلق من استاد الإسكندرية، الجمعة المقبل.

وقال «صبحى» إن هذا المهرجان يأتى ضمن استعدادات الوزارة للترويج للعُرس الكروى الكبير الذى ستعيشه مصر على مدار شهر كامل.

Advertisements

وفى السياق ذاته، تجتمع اللجنة العليا لأمم إفريقيا، اليوم، لتحديد استعدادات السكة الحديد والقطارات التى سيتم تجهيزها لمحافظتى الإسكندرية والإسماعيلية، والتجهيزات الخاصة بنقل المشجعين من القاهرة إلى المحافظات الأربع الأخرى والتى تستضيف البطولة.

وزار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استاد القاهرة الدولى، برفقة المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء على درويش، مدير الاستاد، ومصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه العاصمة، وعادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى، ووجّه رؤساءَ الشركات التابعة فى المحافظات الخمس، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وغرف العمليات وعمليات الشركة القابضة، بسرعة حل أى مشكلة.

وتابع «رسلان» استعدادات الشركات فى (القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد)، فى إطار اهتمام وزارة الإسكان وجميع الوزارات وأجهزة الدولة للوصول إلى أفضل المستويات التنظيمية لهذا الحدث الرياضى المهم.

وتفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، يرافقه شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من المسؤولين التنفيذيين- الاستاد الرياضى والمنطقة المحيطة به وملاعب التدريب للمرّة الثانية على التوالى، بهدف متابعة اللمسات النهائية والاستعدادات الأخيرة لاستضافة البطولة، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة خارج وداخل الاستاد وما يضمه من منشآت رياضية.

من جهة أخرى، أشاد المنسق الإعلامى للمنتخب النيجيرى بحفاوة استقبال أبناء محافظة الإسماعيلية منذ وصول اللاعبين، الأحد الماضى، استعدادًا للمشاركة فى بطولة إفريقيا، إذ يخوض «النسور» مبارياته ضمن المجموعة الثانية فى البطولة، وقال خلال مؤتمر صحفى، أمس الأول، أن أماجو بينيك، رئيس الاتحاد النيجيرى لكرة القدم، رفض إقامة المعسكر المغلق لمنتخب بلاده فى إسبانيا أو دبى، وفضّل تنظيمه فى الإسماعيلية التى سبق أن زارها واطلع على أماكن الإقامة والإعاشة فيها بنفسه ووجدها الأنسب بكل المقاييس.