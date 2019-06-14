شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب 3 مرشحين بانتخابات «تجارية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن 3 مرشحين انسحابهم من خوض المنافسة في انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والمقرر إجراؤها السبت لاختيار مجلس إدارتها الجديد في الدورة الجديدة التي تمتد في الفترة بين 2019 وحتى 2023.

وبانسحاب المرشحين الثلاثة يصبح عدد المتنافسون في الانتخابات 16 مرشحا على قائمتين فقط هما «تواصل وعطاء» و«نبض التاجر» يأتى هذا فيما ساد الغضب بعض المرشحين خاصة من قائمة «نبض التاجر» المنافسة لقائمة أحمد الوكيل الرئيس الحالى للغرفة ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بسبب رفض وزير التجارة والصناعة اجراء الانتخابات تحت الاشراف القضائي والاستعانة بموظفى الغرفة كعادة كل دورة.

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ويتنافس في الانتخابات 16 مرشحاً لاختيار 9 اعضاء بينهم رئيس الغرفة فضلاً عن تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة على قائمتين هما «نبض التجار» وتضم في عضويتها 5 مرشحين هم الدكتور سمير صديق واشرف مصطفى سلامة وخالد سليمان فهمى جابر محمود سليمان وحازم مصطفى المنوفى وقائمة «تواصل وعطاء» ويقودها احمد الوكيل رئيس مجلس ادارة الغرفة الحالى ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية .

وتجرى الانتخابات في ١٠ لجان ومن خلال ٣٠ مندوبا بواقع ٣ على كل صندوق.

وأنهت الغرفة التجارية بالاسكندرية استعدادتها لانطلاق ماراثون انتخابات الدورة الجديدة التي تمتد في الفترة بين 2019 و2023، للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس الإدارة التسعة والتى تجرى اليوم بعد تأجيلها لتزامنها مع شهر رمضان حيث كان مقررا اجراؤها في 25 مايو الماضى.