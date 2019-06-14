«والي» تبحث مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة دعم جهود التنمية بالمنطقة العربية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، ووفد الجامعة العربية في نيويورك مع نائب الأمين العام، أمينة محمد، الجمعة، لمناقشة دعم المنظمة الأممية لخطط الدول العربية للتنمية الاجتماعية وتنسيق الجودة الدولية لصياغة خطة عمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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