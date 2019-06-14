شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن إنشاء مسجد ومركز إسلامي بطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن إنشاء مسجد الروضة بطور سيناء ليكون مركزا إسلاميا كبيرا على غرار مسجد الصحابة بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن طور سيناء لا تقل أهمية عن شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال تفقده انشاءات مسجد الروضة بحى توشكى بطور سيناء برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أسامة العبدرئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب وبحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام واللواء محمود عيسى مساعد المحافظ والمحاسب فوزى همام السكرتير المساعد وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء. وبحضور النائب غريب حسان نائب دائرة طور سيناء، والتقى وزير الأوقاف مع مشايخ وعواقل البدو بقرية الجبيل وأدار حوار معهم.