شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق الألماني للشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية، خبير الأنفاق العالمي، الرئيس الشرفي لمؤسسة «مصر تستطيع»، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

وأكد «عازر» أن وسام الاستحقاق الذي كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصري، موجها شكره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قام بتهنئته هاتفيا، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، وخالد طه، القنصل العام المصري في فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته.

Advertisements

ووجه «عازر» شكره إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على سفرها إلى ألمانيا لحضور حفل التكريم، مؤكدا أن الوزيرة دائما ما تحرص على مشاركة النماذج المصرية سعادتهم بنجاحهم في الخارج، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بأبنائها الناجحين حول العالم.

وطالب المهندس العالمي الكبير المصريين في الخارج بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق ذاتهم أولا وتحقيق النجاح لبلادهم ثانيا، مؤكدا أن مصر دائما لا تنسى أبناءها النابغين في أي مكان وأي مجال.

من جانبه، أكد عمدة ولاية دورتموند الألمانية أن هاني عازر خير سفير لمصر في ألمانيا، وأنه حلقة الوصل بين الدولتين، مشيرا إلى أن رئيس ألمانيا طالبه بضرورة الاحتفاء بالمهندس هاني عازر كنموذج إيجابي ومؤثر في المجتمع الألماني.