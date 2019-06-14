محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
تصوير- مصطفى الشيمي:
حصل الخليج 365 على صور تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق التي سيتم استخدامها وتطبيقها بدءًا من غدًا السبت، تزامنًا مع تشغيل ٣ محطات جديدة هي: هارون، ألف مسكن، نادي الشمس.
وكانت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت، أمس، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق الخط الثالث "العتبة- نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة غدا السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| أول صور لتذكرة المترو الجديدة فئة ١٠ جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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