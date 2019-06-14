اللقطات الأولى لإحباط صفقة الـ144 مليون جنيه في ميناء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة لوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد مراحل إحباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تهريب جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم "ثمانية أشخاص " ستة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية".

بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين وأمكن ضبط 9 آلاف وخمسمائة وأربعون طربة من مخدر الحشيش، بلغ وزنهم واحد طن وتسعمائة وثمانية كيلو جرام، و ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وسبعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر .

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وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين من أفراد التشكيل "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية" أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور، وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة، وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة "تفاح" ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وأمكن رصدها أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة قيادة أحد الاشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول العربية " حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية حيث أسفر التفتيش عن ضبط أربعة ملايين وأربعمائة ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر .

وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي مائة وأربعة وأربعون مليون جنيهاً، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية استهداف باقي عناصر التشكيل داخل البلاد.