ضبط عاطلين وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بمدينة نصر.

تلقى ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من سيدة، 24 سنة، مقيمة بدائرة القسم، تفيد بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخصين مجهولين "أدلت بأوصافهما التقريبية" يحمل أحدهما سلاح ناري، واستوليا على (مشغولات ذهبية عبارة عن "خاتم، حلق" - وشاشة - هاتف محمول - كمية من الملابس) تحت تهديد السلاح وفرا هاربين.

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تحريات البحث الجنائي بينت أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين، مقيمان بعزبة الهجانة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة صوت "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" 4 طلقات).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمكنهما من دخول شقة المجني عليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكاب (حادثتين بذات الأسلوب).

وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.