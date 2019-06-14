أخبار مصر | "وثيقة الأخوة الإنسانية" و"الحلم العربي".. مشروعات تخرج طلاب "الإذاعة والتليفزيون" بإعلام الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وثيقة الأخوة الإنسانية" و"الحلم العربي".. مشروعات تخرج طلاب "الإذاعة والتليفزيون" بإعلام الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في العاشرة من صباح غدا السبت، بكلية الإعلام بنين جامعة الأزهر، فعاليات مناقشة مشاريع التخرج لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون، برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور كوكبة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات المصرية أبرزهم الإعلامي الكبير أسامه الشيخ والدكتور هشام جمال الدين، وكيل المعهد العالي للسينما، وعبدالبصير حسن، المراسل التليفزيوني بهيئة الإذاعة البريطانية، والدكتورة جيهان يحيى، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى أساتذة الكلية.

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام والمشرف على المركز الإعلامي بالجامعة، إن مشروعات التخرج التي يقدمها طلاب الفرقة الرابعة بالكلية بأقسامها الثلاثة (الصحافة، الإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة) هذا العام، تعد قفزة نوعية في مسيرة العملية التعليمية بالكلية، مشيرًا إلى أن لها موقعًا متميزًا في إنتاج الكلية ودلالة واضحة علي مستوى التعليم والتدريب الراقي والموهبة التي يتميز بها طلابنا في الأقسام الثلاثة بالكلية.

أعلن الدكتور محمود الصاوي، وكيل الكلية، أن كلية الإعلام تفتخر بأبنائها وبإنتاجهم المتميز، مشيرًا إلى أن إدارة الكلية والأقسام تعمل علي قدم وساق خلال الأيام الماضية استعدادا لهذا الحفل الذي يعد تتويجا لجهود الكلية وجني ثمار أبنائها الطلاب وتطبيقا عمليًا لما تلقوه خلال مسيرتهم العلمية.