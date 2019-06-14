أخبار مصر | "الطب في مصر القديمة".. محاضرة بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطب في مصر القديمة".. محاضرة بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُنظِم مُتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "الطب في مصر القديمة" يوم الأحد 16 يونيو 2019، الساعة 1.00 ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، قاعة الحياة في العالم الآخر.

تُلقي المحاضرة الدكتورة منال فوزي، مدرس التاريخ والحضارة المصرية القديمة، بقسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).

وتتناول المحاضرة نبوغ المصريين القدماء في مجال الطب، والدليل على ذلك البرديات الطبية والرسومات الجدارية في المعابد والمقابر؛ ليكون هذا التدوين إرثًا إنسانيًّا ومشاعل تنوير أضاءت الحضارات اللاحقة مثل اليونانية والرومانية.