شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات دولية بجهود الحكومة في القضاء على ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمصر، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة المشكلة وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدين دعمهم الكامل ومساندتهم لهذه الجهود.

وأعرب إبراهيم العافية، الوزير المفوض ومدير التعاون بالاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، عن سعادته بمشاركته اليوم في هذا المؤتمر المهم، مشيدا بالجهود التي تتم من قبل الحكومة المصرية لمواجهة هذه المشكلة، وبسرعة العمل القائم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، عمل لسنوات طويلة لحماية الأطفال، ولدية العديد من المبادرات في هذا المجال حول العالم، مؤكدا أهمية نشر الوعي لإنجاح مثل هذه المبادرات، معربا عن أمنيته للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالنجاح.

فيما أعربت بليرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بالخطوات والجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، متوجهة بالشكر للتعاون القائم بين جميع الجهات لمواجهة المشكلة.

ودعت إلى أن يتحرر المجتمع من هذه العادة السيئة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الحدث أن نعلن جميعا التزامنا بالعمل في المجتمع لمواجهة ختان الإناث، وأن القضية ترتبط بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

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وتوجه سيلڤان ميرلين، نائب الممثل المقيم بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالشكر لكل المشاركين في هذه الحملة المهمة، مشيرا إلى أن هناك التزاما قويا من قبل الحكومة المصرية لمواجهة المشكلة.

وأشار إلى أن هيئات الأمم المتحدة، تدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر.

ومن جانبه، وجه برونو ماس، ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر، الشكر إلى الدكتورة مايا مرسى، والدكتورة عزة العشماوى، على المبادرة العظيمة للقضاء على ختان الإناث، مؤكدا استعداد اليونيسيف، لدعم دور اللجنة الوطنية بمصر.

وشدد على أنها خطوة مهمة تجاه ممارسة ضارة بالفتيات، وتحد من فرصهن الكاملة للحصول على الصحة والتعليم والدخل، فضلا عن أنها ممارسة يجرمها قانون مصر.

وأكد أن الدعم سيشمل توفير البدائل لاحتياجات السيدات الذين يعانين عواقب عدم إجراء هذه الجريمة، ودعم الفتيات للتعبير عن أنفسهن وتعزيز المجتمع الذي يدعم تمكينهن، مشددا على أن التصدي لختان الإناث ليست جهودا جديدة ،و لكن اليوم يعد لحظة حاسمة، نعالجها معا ككيان واحد.

وفى كلمة ألكسندر بل بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، استعاد ذكرى منذ 25 عاما حين اجتمع في القاهرة، 11 ألف شخصا بمؤتمر السكان عام ١٩٩٤، وكانوا ينظرون إلى صورة فتاه تم ختانها، مؤكدا أن الجهود المناهضة للختان بدأت منذ 25 عام، والآن ملايين من الفتيات أخيرا تمكنوا من رؤية النور في نهاية الطريق، وعلى مصر أن تفخر بذلك.

وأعرب عن سعادته بما يشهده اليوم من تكاتف الجميع لنقول لا تفاوض في ختان الإناث وعلينا وقفها، معلنا التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم حكومة مصر والقيادة الاستثنائية للمجلسين.

وأكد أن التغيير يحدث على أرض الواقع، مشيرا إلى اعتزامه السفر إلى جميع محافظات مصر لزيارة القرى للتوعية ، وعلى كل أب وأم إدراك أن ختان الإناث غير مقبول، وتمنى أن نحتفل بعد 11 عاما في 2030 بالنتائج العظيمة لهذه المبادرة.

مؤتمر اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث

مؤتمر اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث

مؤتمر اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث

مؤتمر اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث

مؤتمر اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث

مؤتمر اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث