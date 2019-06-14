شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح أعمال تطوير المركز الثقافي الإسلامي بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أعمال تطوير المركز الثقافي الإسلامي الدولي الملحق بمسجد الصحابة بمدينة السلام شرم الشيخ، والمصعد الكهربائي للمركز.

كما افتتح الوزير مركز معلومات السائحين والزوار الملحق بمسجد الصحابة والذي يستطيع من خلاله زوار المدينة، عن طريق شاشات الاستعلام، التعرف على المقاصد والمعالم السياحية بالمدينة وطرق الوصول إليها وكذا الفنادق والمزارات وأرقام الاستعلامات الخاصة بها، بالإضافة للأرقام الهامة مثل الإسعاف وشرطة السياحة وهى خدمة يتم تقديمها بالمجان للسائحين ووافدي المدينة.

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وقال وزير الأوقاف إن «مسجد الصحابة ليس مسجدا فقط، لكنه مسجد جامع بكل ما تحمله الكلمة وتحول إلى علامة بارزة في الحضارة الإسلامية»، متمنيا أن يكون بكل محافظة مسجد جامع على هذه الشاكلة، معلنا أنه اعتبارا من الأحد القادم بمديرية أوقاف جنوب سيناء سيتم فتح الباب لتسجيل الدارسين بشرط أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهلات عليا لإلحاقهم بالمركز الثقافي الإسلامي لمدة عامين متتاليين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المركز الثقافي الإسلامي من الممكن أن تعقد به دورات تأهيلية لتأهيل الدارسين من حملة المؤهلات العليا، مضيفا أنه تم تزويده بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وقال الدكتور أسامة العبدإن «المركز الثقافي الإسلامي خطوة هامة في مجال تجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب بالتنوير الفكري، موجها الشكر لمحافظ جنوب سيناء على جهوده في مجال نشر الدعوة وتأهيل الشباب، ومكافحة الإرهاب الفكري».

ووجه المحافظ الشكر لوزير الأوقاف لجهوده بمحافظة جنوب سيناء وتزويده مسجد الصحابة بشباب الدعاة والأئمة المدربين على أعلى مستوى، والذين يستطيعون بث روح الوسطية وصحيح الدين بين المصريين والعرب والأجانب الزائرين لمدينة شرم الشيخ.