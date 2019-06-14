شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر: حادثة دنشواي ملحمة تاريخية جسدت بطولة أبناء المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف- سرس الليان بمحافظة المنوفية، إن حادثة دنشواي واحتفال المحافظة في هذه الأيام بعيدها القومي والذكرى الـ113 على تلك الأحداث، تؤكد أن المصريين قدموا التضحيات الجسام من أجل رفعة وتقدم هذا الوطن.

ولفت شرشر، في بيان له بمناسبة العيد القومي للمنوفية التي تحتفل به المحافظة في شهر يونيو الجاري، وتحديدا في اليوم الثالث عشر منه، إلى أن تلك التضحيات تعتبر الشرارة الأولى لطرد الاحتلال الإنجليزي من مصر.

وتابع: «أن المنوفية لا تزال تحتاج المزيد من الخدمات والمرافق، مشددا على ضرورة الاهتمام بمتحف دنشواي ووضعه على خريطة السياحة الداخلية بشكل أكبر، فضلا عن الاهتمام بتلك الملحمة في كتب التاريخ والمناهج الدراسية».