مصر | بـ"أسلوب كسر الباب".. حبس تشكيل عصابي سرق 5 شقق في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب كسر الباب".. حبس تشكيل عصابي سرق 5 شقق في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته الشقق السكنية بمنطقة التجمع.

وكشفت تحقيقات النيابة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب.

وكما أمرت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدث بها وقائع السرقة تبين أن المتهمين هم "عاطف. ف"، 22 سنة، مسجل في قضيتين سرقة بالإكراه، "إيهاب. م" 25 سنة عاطل، "ولاء. ع" 30 عامل، واعترفوا بسرقتهم 5 شقق بأسلوب كسر الباب ومداهمة ملاك الشقة، واستلوا من داخلها على 4600 جنيه، 5 أساور ذهبية وعيار 21، 2 خاتم ذهبي، وأرشدوا عن مكان المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.