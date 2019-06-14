مصر | "حاصل على ليسانس حقوق".. ينشئ كيانا وهميا ويروج شهادات حكومية مزورة بكفر الشيخ

وبتفتيش المقر عثر على مجموعة من الشهادات منسوبة إلى كيانات تعليمية "مزورة"ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد،ومجموعة من إستمارات تسجيل بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى الإلتحاق بالأكاديمية وكذا مجموعة من أسماء الأشخاص راغبى الحصول على البرامج التدريبية بالأكاديمية وأسعارها ودفاتر تحصيل النقدية حيث بلغت قيمتها 150.000 جنيه طابعة متعددة الأغراض.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.

وفي سياق متصل، ضبط مفتش مالي وإدارى بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بدائرة قسم أول كفرالشيخ ؛ لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" وترويج شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية"مزورة" وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بكفرالشيخ بأن الكيان، لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.

وبتفتيش المقر عثر على مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المزورة أحدهم بإسم مدير المركز المضبوط منتحلًا صفة دكتور جامعى –مجموعة من الشهادات المزورة منسوب صدورها للأكاديمية ولجامعات وأكاديميات دولية-مجموعة كبيرة من كروت الدعاية والإعلانات الخاصة بالأكاديمية-وكذا إيصالات تحصيل النقدية وكشوف بأسماء البرامج التدريبية وأسعارها وسجل خاص بتسليم الشهادات بلغت جملة المبالغ المتحصلة من تلك الإيصالات (1،800،000) مليون وثمانمائة ألف جنيه- مجموعة من إستمارات المرشحين والمتدربين ومرفق بها بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وشهادات التخرج.