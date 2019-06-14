مصر | السطو المسلح على شقة سكنية بمدينة نصر.. وسرقة محتوياتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السطو المسلح على شقة سكنية بمدينة نصر.. وسرقة محتوياتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين قاما بالسطو المسلح على شقة وسرقتها بمدينة نصر.وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من إحدى السيدات، 24 سنة، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخصان مجهولان "أدلت بأوصافهما التقريبية" يحمل أحدهما سلاحا ناريا، واستوليا على، مشغولات ذهبية عبارة عن "خاتم، حلق" - وشاشة - هاتف محمول - كمية من الملابس، تحت تهديد السلاح وفرا هاربين.
وفي سياق متصل أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام (عاطلان سنى 23، 42 - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، سبق إتهامهما فى 10 قضايا متنوعة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بـأسلوب "توصيل الأسلاك"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عملائهما (عاطلان، ميكانيكى""سيئى النية")، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات المستولى عليها وإتهموهم بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط العناصر الإجرامية.