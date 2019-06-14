مصر | بعد 3 وقائع.. ضبط "حرامي الموتوسيكلات" في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 3 وقائع.. ضبط "حرامي الموتوسيكلات" في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطل بعد سرقتة 3 دراجات نارية بمنطقة المطرية.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط أحد الأشخاص، سبق إتهامه فى قضية "سرقة متجر") حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما إعترف بإرتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بقطعة أرض فضاء بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفوا على الدراجات المستولى عليهم.

وكما تم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.