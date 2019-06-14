أخبار مصر | "العبد": مركز الأوقاف بشرم مواجهة صريحة للتطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العبد": مركز الأوقاف بشرم مواجهة صريحة للتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، أن مركز الأوقاف للثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية وما يصاحبه من أنشطة دعوية وفكرية ومدارس علمية وقرآنية ومراكز ثقافة إسلامية وأعمال جليلة تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية في خدمة المجتمع يعد أهم مواجهة صريحة للفكر المتطرف.

وأوضح العبد خلال افتتاح مركز الأوقاف للثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أن عناية وزارة الأوقاف بالمناطق الحدودية تدخل في صميم الحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيدا بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف والجماعات الضالة المنحرفة.

وأشار إلى أن عناية الأوقاف بالمناطق الحدودية يدخل في صميم الحفاظ على الأمن القومي المصري.