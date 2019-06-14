أخبار مصر | رسميا.. ألمانيا تمنح هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ألمانيا تمنح هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت ألمانيا اليوم الجمعة، الدكتور المهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى، والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، ومنحته وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا.

وأعرب سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى، عن سعادته البالغة لمشاركته مع وزيرة الدولة للهجرة وعدد من السياسيين وأعضاء البوندستاج الألمانى فى حضور هذه الاحتفالية الهامة بتقليد المهندس المصرى العالمى هانى عازر أعلى وسام من الرئيس الألمانى فرانك شتاينماير.

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وأضاف عبد العاطى، أنه يشعر بالفخر لحصول مواطن مصرى متميز على هذا الوسام الرفيع، والذى يمثل تقديرًا لإنجازاته المتعددة فى ألمانيا سواء فى مجال الأنفاق أو الكبارى، ويعد تقديرًا لمصر التى أنجبت هذه الشخصية المتميزة، مؤكدًا أن هانى عازر يعد بحق جسرًا للتواصل بين مصر وألمانيا، ونموذجًا يحتذى به لشباب مصر.

كما أثنى السفير المصرى على الدور الإيجابي الذى يقوم به هانى عازر وأبناء الجالية المصرية فى ألمانيا من إنجاز وتقدم، مما يجعلهم محل تقدير واحترام من الحكومة الألمانية والشعب الألمانى.

وتقلد هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الدولة الألمانية، وقد قام عمدة مدينة دورتموند بتسليمه الوسام.