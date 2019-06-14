أخبار مصر | "أومارو": مصر دولة كبيرة ولها وضع خاص لدى منظمة العمل الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أومارو": مصر دولة كبيرة ولها وضع خاص لدى منظمة العمل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، أن مصر دولة كبيرة ولها وضع خاص لدي منظمة العمل الدولية، مشيرا إلي أن وضعها علي القائمة القصيرة كان بسبب عدد من الشكاوي التي تقدم بها بعض النقابات داخل مصر، مطالبا بضرورة إجراء مصر لعدد من الحوارات المجتمعية مع النقابات وممثليها، مشيدا بالحوار المجتمعي الذي تم خلال أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم.

وأشاد موسى أومارو بالتطور الذي حدث مؤخرا من جانب الدولة المصرية بالتعديلات التي أدخلت علي قانون المنظمات النقابية بتخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة.

وحول وضع مصر علي قائمة الحالات الفردية هذا العام، نفي أومارو معرفته بالآليات التي علي أساسها تم وضع مصر علي هذه القائمة، مطالبا الوزير بالتشاور مع مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر في هذا الخصوص، فضلا عن موضوع الشكاوي وضرورة التأكد من مدي صدقها وجديتها.