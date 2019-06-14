أخبار مصر | "العمل الدولية": نقدر جهود مصر لتوافق تشريعاتها مع معايير المنظمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمل الدولية": نقدر جهود مصر لتوافق تشريعاتها مع معايير المنظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، عن شكرها لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي ما قام بشرحه وإيضاحه في العديد من الأمور التي مرت بها الوزارة خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم، عددًا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم.

وذكرت أنها تشعر أن مصر محبطة من ادرجها علي قائمة الحالات الفردية مع كل ما قامت به من إنجازات كبيرة خلال فترة قليله جدا، مؤكدة أن منظمة العمل الدولية تقدر كل الجهد المبذول الذي قامت الدولة المصرية، فضلا عن الجهود المتوقع تنفيها فيما بعد، مطالبة بضرورة الانتهاء من التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة بالحد الأدنى لتشكيل اللجان النقابية في أقرب وقت وإخطارنا بالتصديق عليها قبل أخر العام الحالي.

وقالت كورين إن التحول من الوضع النقابي السابق في مصر إلي تعديل الأوضاع النقابية ليس سهلا ويحتاج لبعض الوقت وعددا من الخطوات من أجل التأقلم عليه، وسوف تقدم المنظمة المساعدة والدعم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة ولكل الجهات التي تطلب منها ذلك، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي مرت بنفس ظروف مصر، ومع ذلك فإن وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في 2017.

