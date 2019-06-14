شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون البيئة» ينفذ حملات احتفالا بيوم البيئة العالمي بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا عن تنفيذ حملات يومية لقياس وضبط عادم المركبات على الطريق في اطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي، حيث تم تنفيذ حملة فحص عوادم السيارات طريق سندوب- ترعة المنصورية بالمنصورة تضمنت فحص ٧٠ سيارة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين.

كما تم تنفيذ حملة فحص عوادم المركبات بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بطلخا أسفل كوبري القطار بطلخا، حيث تم فحص 85 سيارة وتم التنبيه على اصحاب السيارات المخالفة بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من ضبط محرك السيارة للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن عوادم المركبات غير المطابقة والتي تؤثر سلبا على البيئة والصحة.

Advertisements

وتستمر الحملات على مدار 3 أسابيع بمختلف الطرق بإقليم شرق الدلتا بهدف الحد من الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات وتوعية المواطنين بضرورة ضبطها للحفاظ على جودة الهواء والحد من أحد أهم مصادر التلوث.

كما نفذت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بقنا مبادرة وحملة للتوعية البيئية تحت عنوان (من أجل هواء نظيف) ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى لهذا العام حول التغلب على تلوث الهواء.

وتضمنت الحملة تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع جهات مختلفة ومنها المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وقصر ثقافة قوص ومركز شباب الترامسة وجمعية عزاء للتنمية بفرشوط، واستهدفت قطاع عريض من الشباب والطلائع والمرأة، حيث تناولت الموضوعات المتعلقة بتلوث الهواء ومصادره وطرق الحد منه سواء باعادة تدوير المخلفات والتشجير والتركيز على دور المواطن في مواجهة تلوث الهواء وخاصة المرأة.

كما تم التعريف خلال الحملة باليوم العالمى للبيئة والذي يحتفل به الآلاف في جميع أنحاء العالم في 5 يونيو من كل عام، وتوضيح حقائق عن تلوث الهواء على مستوى العالم، وجهود وزارة البيئة المصرية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء ومنها اقامة محطات الرصد الذاتى للانبعاثات والشبكة القومية لرصد الانبعاثات للمنشآت الصناعية، وتحويل السيارات والمصانع للعمل بالغاز الطبيعى، واقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، وايضا التوعية.