شكرا لقرائتكم خبر عن 220 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي الحالي بمجموع 220 درجة للحاصلين على الشهادة الاعدادية، وذلك بعد دراسة عدد المدارس بالمرحلة الثانوية بنطاق المحافظة ووفقا للكثافات المتوقعة.

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جاء ذلك عقب عرض صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على المحافظ بيان بمدارس مرحلة الثانوية العامة وأعداد الفصول والكثافات بها في العام الدراسي الماضي والمتوقعة في العام الدراسي القادم.

وقال محافظ أسيوط: «إننا نعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة»، مضيفًا أن «الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة».

وكان محافظ أسيوط قد اعتمد في وقت سابق نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 75%، حيث حضر الامتحان هذا العام «59662» طالب وطالبة نجح منهم «47612».