شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعات عن زيارة أسعار الوقود .. حملات تموينية على محطات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف مديرية تموين الشرقية حملاتها التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع وثلاجات حفظ المواد الأغذية ومحطات الوقود للتأكد من ضمان وصول الدعم للمواطنين وضمان صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين كفر صقر، برئاسة عبدالله محسوب، مدير الإدارة بتحرير المحضر رقم 492 جنح ا.د. ط ضد «ص. ا. ع» صاحب محطة تموين سيارات بناحية القضاة بمركز كفر صقر، وذلك لامتناعه عن بيع البنزين والسولار وحجبها عن المواطنين بغرض الاتجار فيها وبيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على 4500 لتر بنزين 80 و3500 لتر سولار.

وتم تحرير محضر رقم 479 جنح ا.د.ط ضد «ر ط ع» صاحب محطة تموين سيارات بناحية سمعان مركز كفر صقر، وذلك لبيعه البنزين بأزيد من السعر، كما تم تحرير محضر رقم 490 جنح ا.د.ط ضد «أ م ع» صاحب محطة تموين سيارات بناحية عزبة أحمد عبدالله مركز كفر صقر وذلك لبيعه البنزين بأزيد من السعر.

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كما قامت إدارة تموين ديرب نجم برئاسة محمد المرشدى، مدير الإدارة بتحرير 12 محضر إثبات حالة للمخابز لوجود نقص وزن ومواصفات وتوقف عن الإنتاج، وقامت إدارة تموين منيا القمح برئاسة مدير الإدارة على عبدالمحسن ورئيس الرقابة بحملة تموينية أسفرت عن تحرير ٤٠ محضر إثبات حالة للمخابز المخالفة لوجود نقص وزن ومواصفات وتوقف عن الإنتاج.

كما قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية بعد ما تم تداول شائعات حول ارتفاع أسعار المواد البترولية خاصة (البنزين، السولار)، مستغلين في ذلك زيادة الطلب على المواد البترولية بسبب أيام العيد وبداية موسم زراعة الأرز، ما أدى إلى الزحام الشديد من المواطنين على محطات تموين السيارات.

وتشكلت حملة برئاسة مدير عام الإدارة عبدالكريم عوض الله، وذلك لمراقبة عمليات بيع المواد البترولية بالمحطات وقمع استغلال السوق السوداء، أسفرت عن ضبط مخالفات وتحرير محضر 313 جنح «ا د ط» الحسينية ضد «ع ا ا» لاتجاره في المواد البترولية بدون ترخيص وضبط 2000 لتر سولا، وتحرير محضر 315 جنح «ا د ط» الحسينية ضد «ح ا ا» محطة تموين سيارات لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، والمحضر 315 جنح «ا د ط» الحسينية ضد «ح ا ا» محطة تموين سيارات لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وتم تحرير محضر 322 جنح ا د ط الحسينية ضد «ا ع ع» لاتجاره في المواد البترولية بدون ترخيص، وضبط 60 لتر سولار وتحرير محضر 312 جنح ا د ط الحسينية ضد «س ز س» صاحب محطة تموين سيارات لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد كما تم تحرير محضر 321 جنح ا د ط الحسينية ضد «ن ا ا» لاتجارها في المواد البترولية بدون ترخيص وتم ضبط 25 لتر بنزين 80، وتم تحرير محضر 323 جنح ا د ط الحسينية ضد ب م ا صاحب محطة تموين سيارات بيع سولار أزيد من السعر والمحضر 324 جنح «ا د ط» الحسينية ضد ش ب ع صاحب محطة تموين سيارات لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد بإجمالى مضبوطات 2060 لتر سولار؛ 25 لتر بنزين 80.

كما شنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة جمال نصرالله مدير الإدارة، حملة تموينية على المستودعات ومحطات المواد البترولية وأسفرت عن تحرير محضر رقم ٦٣٣ جنح «ا د ط» أبوكببر ضد «ن م س» صاحبة محطة تموين سيارات بالقراموص للامتناع عن بيع بنزين ٨٠ وعدم تقديم السجلات وحيازته زيت سيارات منتهي الصلاحية وتم التحفظ على عدد ٩ جراكن زيت.

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان بتشكيل عدة حملات برئاسة أحمد إبراهيم حسن، مدير الإدارة لمتابعة كافة الأنشطه التجارية وأسفرت عن تحرير ٦ محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرر محضر جنح رقم ٣٠٠ «ا د ط» قسم أول العاشر لأحد المصانع الشهيره للحوم بالعاشر، وذلك لوجود كمية مقدارها ١.٧٠٠ طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على تلك الكمية تمهيدا لإعدامها.