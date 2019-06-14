شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان معايير جودة الصيدليات المشتركة في نظام التأمين الصحي الجديد ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، معايير تسجيل واعتماد الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل التي يبدأ تطبيقها في بورسعيد أول يوليو المقبل.

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وأوضح «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، عقب الإعلان عن معايير تسجيل الصيدليات، أن هذه الضوابط والمعايير تهدف إلى ضمان جودة وسلامة المواطن أثناء التعامل مع الصيدليات، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة الأدوية وسلامة طرق حفظها وتداولها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير تسجيل الصيدليات، تضمن الخصوصية للمرضى، إلى جانب ضمان إحكام تداول الأدوية المخدرة، وضمان حقوق المرضى في الشكوى حال حدوث أخطاء في صرف الدواء، وضبط إجراءات مكافحة العدوى عند تحضير وصرف الدواء بما يضمن السلامة للمنتفعين، علاوة على ضمان الأمان البيئي للصيدليات والعاملين بها والمتعاملين معها.

جدير بالذكر أنه يحق للصيدليات الحاصلة على التسجيل والاعتماد في التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.