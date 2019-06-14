شكرا لقرائتكم خبر عن لاتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.. «أبو قرقاص» تحصر المباني غير مطلية الواجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في المنيا، الأصول غير المستغلة ومراجعة العقود الإدارية، وتحصيل المتأخرات المستحقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي الذي عقده العقيد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، بديوان عام الوحدة المحلية، بحضور نوابه ورؤساء الوحدات القروية والقيادات الأمنية والتنفيذية ومديري الإدارات الخدمية بالمركز.

ووجه رئيس المركز الإدارة الهندسية بحصر المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها بلون موحد للبدء في التنفيذ بمهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار أصحابها للبدء في أعمال الطلاء، وشدد عى استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال، ووجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.