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شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 150 متطوعًا.. حملة لنظافة وتجميل مدينة العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت إدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع مركز شباب ٦ أكتوبر حملة لنظافة وتجميل مدينة العريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الحملة جرت بمشاركة 150 شابا من فرق التطوع والجوالة وأعضاء مجموعة أكتوبر الكشفية بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش، وذلك تحت شعار «شارك ونظف».
بدوره، أكد محسن كمال، مدير إدارة خدمات الشباب، أن الحملة قامت بنظافة عدد من المساجد والشوارع المحيطة بمركز الشباب ودهان الحوائط والبلدورات والارصفة، بجانب تجميل مركز الشباب والمنطقة المحيطة.
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