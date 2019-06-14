شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات لضحايا الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من صرف المساعدات المالية المقررة للمصابين وأسر المتوفين جراء الحوادث المفاجئة، والتي تلحق الأذى بالمواطنين بعد الانتهاء من البحوث الاجتماعية والإجراءات القانونية اللازمة لهم.

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من جانبه، أوضح محمد كمال حجاجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه بناء على توجيهات الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قامت المديرية بصرف التعويضات المستحقة للمصابين وحالات الوفاة بعدد من الحوادث بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والبحوث الاجتماعية بمعرفة الإدارات الاجتماعية اللازمة لصرف التعويضات للمستحقين منهم.

وأشار إلى أنه تقرر صرف 2000 جنيه لأسرة المتوفي، و1000 إعانة عاجلة لكل مصاب في عدة حوادث، منها حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بفرن بقرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وحادث ماس كهربائي تسبب في نشوب حريق بشقة بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس، وحادث اصطدام جرار زراعي بميكروباص على طريق الحسينية بين قريتي الملكين البحرية وسماكين الغرب والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم تخصيص مساعدات مالية من وزارة التضامن الاجتماعي لضحايا الحوادث بواقع مبلغ 2000 جنيه لكل مصاب و5000 لأسرة المتوفى.