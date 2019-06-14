شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظا على الثروة الحيوانية.. ضبط 763 عبوة أدوية بيطرية مخالفة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية الطب البيطري بالشرقية من حملاتها التفتيشية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والأسماك، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط سوق الدواء البيطري، حفاظًا على صحة وسلامة الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بجهد كبير ومكثف خلال شهر مايــو الماضي، حيث شنت لجان التفتيش بالمديرية بمشاركة لجنة الصحة العامة المشكلة بقرار محافظ الشرقية حملات تفتيشية تم خلالها المرور على 356 محل ما بين (محل جزارة وشادر – مطعم – ثلاجة ومحل لحوم مجمدة – محل وبائع في السوق للأسماك – مجزر دواجن – مجزر حيوانات كبيرة – سوبر ماركت – هايبر ماركت ) أسفرت عن تحرير 42 محضر مخالفة وضبط 273 كيلو جرام ( لحوم – دواجن ) صالحة للاستهلاك و٢٤ كيلو جرام ( لحوم- دواجن – أسماك ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٧٨٣ كيلو طيور ولحوم مجمدة تم سحب عينات منها لتحديد صلاحيتها.

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وذكر «توفيق» أنه تم المرور على 15 عيادة بيطرية ومركز بيع وتداول الأدوية البيطرية ومصنع للأدوية ومخزن أدوية وتحرير ٥ محاضر مخالفة وضبط ٧٦٣ عبوة لـ 22 صنف أدوية مخالفة ما بين أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظور استخدامها بيطريا وتم عمل المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية المضبوطة على ذمة القضايا.

وفي مجال الإرشـاد والتوعيـة للمواطنين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بعقد ٢٠١ ندوة إرشادية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة خلال لجان التحصين والعلاج الجديد، كما تم عقد ٥٠٧ لقاء جماعي للتوعية بالأمراض الضارة بالثروة الحيوانية والأمراض المشتركة مع الإنسان والمشاركة في القوافل البيطرية مشيراً إلى أنه تم إجراء اختبار البروسيلا لـ 1699 رأس ماشية واختبار الدرن لـ1005 رأس ماشية.

وفي مجال الوقاية من الأمراض، تم تحصين 20 ألفا و350 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، و4 آلاف و130 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعيةن و3 آلاف و669 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، و8 آلاف و78 رأس ماشية ضد مرض جدري الأغنام – 1117 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي.

بينما في مجال الوقاية من أمراض الدواجن، تم تحصين عدد 56 ألف و126طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور من خلال الوحدات البيطرية ولجان التحصين بالقرى وفي مجال المسح التناسلي الشامل تم فحص وعلاج ٥ ألآف و264رأس ماشية إناث وإجراء 663عملية تلقيح اصطناعي.