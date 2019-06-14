شكرا لقرائتكم خبر عن حلمت بإنجاب «الولد» فماتت حامل بـ«ولدين».. تفاصيل مصرع سيدة أثناء إزالة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية عين غصين، إحدى قرى مركز ومدينة الإسماعيلية، مصرع المواطنة سمية سالمان 38 عاما، وفي أحشائها توأم (ولدين)، وهي تقاوم محاولة سائق لودر الوحدة المحلية إزالة سور يحميها وأبنائها وزوجها من ذوى الاحتياجات الخاصة، حسبما ذكر والدها، لتهتز بقصتها مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطار من العميد غزالي عسكر مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد بسقوط سور من الطوب الجيري على سيدة بقرية أبوعرفية بعين غصين دائرة المركز أثناء قيام مسؤولي الوحدة المحلية لقرية عين غصين بالقيام بأعمال إزالة للبناء على أرض زراعية بجوار منزل المجني عليها.

وألقت الشرطة القبض على السائق، ومهندس الوحدة المحلية، وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، وذلك بعد سماع أقوال زوج المجني عليها وأهلها، والجيران وشهود العيان للواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سائق اللودر ومهندس الوحدة المحلية وفريق العمل، وتبين أنه أثناء قيام سائق اللودر بتنفيذ قرار هدم منزل مجاور لمنزل المجني عليها، التي كانت متواجدة أسفل سور منزلها المقام بالطوب الجيري وبارتفاع 3 أمتار، سقط عليها السور فجأة ما أودى بحياتها في الحال. ووجهت النيابة العامة لسائق اللودر ومهندس الوحدة المحلية بالقرية تهمة القتل الخطأ. كما قام فريق من النيابة العامة بمناظرة جثمان المجني عليها، وموقع الحادث بالكامل.

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ويروى محمد جمعة، أحد أبناء القرية، مأساة الأسرة التي نزحت قادمة من شمال سيناء قبل أكثر من عامين لتستقر في منطقة أبوعرفية التابعة للوحدة المحلية لقرية عين غصين وتتكون من الزوج والزوجة و5 بنات أكبرهن 5 سنوات، بلا أي مصدر رزق، الأمر الذي دفع بالأم للعمل بالمزارع بـ«اليومية»، حيث يعانى الزوج من مشاكل صحية.

وأضاف «جمعة»، لـ«المصري اليوم»: «كانت سمية تخرج كل صباح إلى المزارع تعمل في جمع الخضر والفاكهة لتحمل آخر اليوم الطعام لأبنائها وكل أملها أن يكرمها الله بابن ولد يساعدها هي وزوجها ويرعى بناتها الخمسة».

وتابع: «كانت سمية تحلم بإنجاب ولد حتى جاءت البشرى بأنها حامل في توأم ولدين بعد عشر سنوات من الأمل والعمل، نصحها الجيران بأن تجلس بالمنزل لتحافظ على حملها ولكنها رفضت، قائلة: ومين هيأكل البنات؟، كانت ترد بعفوية بسيطة على قدر تعليمها فهي مازالت ترى في الولد السند والضهر لها ولزوجها وبناتها الخمسة، تدخلت إحدى الجمعيات الخيرية بالإسماعيلية قبل عام لتساعدها في بناء منزل بالطوب الأبيض يأويها من الشتاء وحر الصيف».

أهالي منطقة «أبو عرفية» التابعة لقرية عين غصين أحدى قرى مركز ومدينة الإسماعيلية

أهالي منطقة «أبو عرفية» التابعة لقرية عين غصين أحدى قرى مركز ومدينة الإسماعيلية

أهالي منطقة «أبو عرفية» التابعة لقرية عين غصين أحدى قرى مركز ومدينة الإسماعيلية

وذكر والد سمية، الحاج سالمان، إن «بنتي وصلت من العمل خلال قيام مسؤولي الوحدة المحلية بإزالة بعض المبانى المخالفة، وفور اقترابهم من السور الخاص بالمنزل الذي يأويها وأسرتها اقترب اللودر منه ورغم عدم وجود قرار رسمى بالإزالة رفضت الاقتراب منه وقالت للسائق: ماليش دار غيره، لكن اقترب اللودر وهدم السور لتسقط غارقة في دماءها وفي بطنها توأمها لتموت ويموت معها حلمها».

وقال مصدر مسؤول بالمحافظة إنه «لم يصدر أي قرار إزالة لمنزل السيدة سمية، وإنها تواجدت أمام اللودر بالصدفة وسقط عليها السور لتلقي مصرعها»، مؤكدا أنه «تم نقل جميع أعضاء الحملة من القرية لتهدئة الأهالي الغاضبة»، مشيرا إلى أن المحافظة قررت تعيين والدها وزوجها في الوحدة المحلية بالقرية بعقد وصرف إعانة 10الآف جنيه لأسرتها.

من جهته، أكد أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، تقديمه بيان عاجل بالبرلمان لمحاسبة المحافظ وكل التنفيذيين بالمحافظة على واقعة مصرع المواطنة وتوأمها وغياب أي نوع من أنواع الرقابة على المحليات، مطالبا بتعويض الأسرة بتعويض يليق بها، ومستنكرا مبلغ الـ10 الآف جنيه من المحافظة، كما استنكر عدم زيارة المحافظ للأسرة، كما طالب بتدخل وزير التنمية المحلية لتصحيح ما وصفه بـ«أخطاء مسؤولي محافظة الإسماعيلية».