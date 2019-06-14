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شكرا لقرائتكم خبر عن وجه بتوسيع دائرة الاشتباه.. مدير أمن الفيوم في زيارة مفاجئة لمركز شرطة طامية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، زيارة مفاجئة لمركز شرطة طامية، الجمعة، وعدد من المنشآت المهمة والحيوية، للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع جميع الاحتمالات بأماكن الخدمات الشرطية.
كما زار مدير الأمن نقطة المطافئ، ونقطة التفتيش الأمنية بكوم أوشيم، والتمركز الأمني بقصر رشوان، والتمركز الأمني بدائرة بندر طامية.
وأكد على جميع القوات بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه السياسي والجنائي، كما وجه بتوعية القوات بواجباتهم المنوطة بهم، في ظل المرحلة الراهنة، مؤكدا ضرورة دوام الاستعداد.
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