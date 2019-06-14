شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: مسرح الشارع أحد أدوات «2 كفاية» لمواجهة الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مسرح الشارع أحد أدوات برنامج 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية بين اسر تكافل سيستهدف في فعالياته الجديدة التي ستنطلق السبت 4 محافظات جديدة من المحافظات، التي ينفذ بها البرنامج في استهداف جديد لنشر التوعية بخطورة القضية السكانية ورفع وعي الأسرالمستفيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة حيث يعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين 1،148،861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل مشيرة إلى انه تم تنفيذ 12 عرضا على مستوى 6 محافظات حيث لاقت تلك العروض ترحيبا واسعا.

ومن جانبها أوضحت رانده فارس منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي أن العروض في مرحلتها الثانية ستجوب 4 محافظات وهي محافظات بني سويف والفيوم والبحيرة والجيزة بواقع 8 عروض، حيث سينفذ عرضين بكل محافظة، وذلك خلال الفترة من ١٥– ٢١ يونيو الجاري، وذلك في اطار كوميدي خفيف جذاب يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حيث تنفذ العروض في قلب القرى التي يعمل بها المشروع ويقوم بها طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

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وأضافت «فارس» أن مسرح الشارع في مرحلته الأولى استطاع أن ينجح في جذب اهتمام وتوعية أكثر من ٤ آلاف و٥٠٠ مشاهد من خلال 12 عرض ب 6 محافظات المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان، وأن المرحلة الثانية ستجوب مراكز المحافظات حيث ستتم في محافظة بني سويف بمركزي إهناسيا وببا ثم محافظة الفيوم بمركزي الفيوم وسنورس، ثم محافظة البحيرة بإيتاي البارود وكوم حمادة نهاية بمحافظة الجيزة والتي ستقدم بها العروض بمركزي العمرانية والوراق.

كما أشارت منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يعمل بالبرنامج 1271 مثقفة مجتمعية تم تدريبهن خلال ديسمبر 2018 من خلال 47 ورشة عمل.

يشار إلى أن برنامج 2 كفاية ينفذ في 2257 قرية داخل 119 مركز على مستوى 10 محافظات وهي (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) ويتم بالتعاون مع ٩٢ جمعيه اهليه وبتمويل يصل إلى ١٠٠مليون جنية في المحافظات العشر الأكثر فقرا والاعلي خصوبة اضافة إلى دوره في تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى نطاق التنفيذ وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية مع رفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.