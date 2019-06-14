شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف قضائي كامل.. انتخابات الغرف التجارية تنطلق في المحافظات السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الغرف التجارية بالمحافظات استعدادتها لانطلاق الانتخابات المقرر إجراؤها غدًا، السبت لاختيار مجلس الإدارات في الدورة الجديدة التي تمتد في الفترة بين 2019 وحتى 2023 .

في الإسكندرية، أعلن 3 مرشحين انسحابهم من خوض المنافسة في انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وبانسحاب المرشحون الثلاثة يصبح عدد المتنافسين في الانتخابات 16 مرشحا على قائمتين فقط هما «تواصل وعطاء» و«نبض التاجر»، يأتي هذا فيما ساد الغضب بعض المرشحين خاصة من قائمة «نبض التاجر» المنافسة لقائمة أحمد الوكيل، الرئيس الحالي للغرفة ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بسبب رفض وزير التجارة والصناعة إجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي والاستعانة بموظفي الغرفة كالعادة كل دورة.

ويتنافس في الانتخابات 16 مرشحاً لاختيار 9 اعضاء بينهم رئيس الغرفة فضلاً عن تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة على قائمتين هما «نبض التجار» وتضم في عضويتها 5 مرشحين هم الدكتور سمير صديق وأشرف مصطفى سلامة وخالد سليمان فهمى جابر محمود سليمان وحازم مصطفى المنوفى وقائمة «تواصل وعطاء» ويقودها احمد الوكيل رئيس مجلس ادارة الغرفة الحالى ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية .

وتجرى الانتخابات في ١٠ لجان ومن خلال ٣٠ مندوبا بواقع ٣ على كل صندوق.

وفي البحيرة، تشهد الانتخابات تنافس 9 مرشحين لاختيار 8 مرشحين، واستبعاد مرشح واحد، بعد بطلان قرار إعلان فوز 8 مرشحين، وصدور حكم قضائى ببطلان الانتخابات وإدراج اسم المرشح ياسر القلتاوى .

وتم اعلان فوز 8 مرشحين بالتزكية، قبل الحكم ببطلان الانتخابات، وهم فتحى مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالى، وعاطف فراج ومحمد الشريف وناصر فيالة ومحمد صفار وجورج سمير ويسرى سعيد ودعاء قنديل.

وتجرى الانتخابات في 6 لجان فرعية وهى مقر الغرفة التجارية بدمنهور والوحدات المحلية لمراكز إدكو وشبراخيت والدلنجات وكفر الدوار وحوش عيسى.

وفي القليوبية سيطرت حالة من الترقب على اجواء الانتخابات عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببنها أمس الأول بوقف إعلان نتيجة التزكية لإنتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة وإدراج أسماء 3 مرشحين مستبعدين في كشوف المرشحين وهم احمد كمال شعلان واحمد حسن وإحسان الغباشي بعد إستبعادهم في وقت سابق حيث من المقرر مخاطبة وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بالحكم لإتخاذ اللازم لوقف نتيجة التزكية وتحديد يوم لإجراء الإنتخابات في الوقت الذي تجري فيه الإنتخابات اليوم على مستوي الجمهورية ولن يتسني تنفيذ الحكم الصادر أمس الأول نظرا لضيق الوقت.

وفي كفرالشيخ، يتنافس ١٩مرشحا في انتخابات الغرفه التجاريه للفوز ب٧مقاعد في انتخابات شرسه على ان تقوم السلطه المختصه فيما بعد بتعيين ٧اخرين،و اشتعلت حدة المنافسه في الدعايه الانتخابيه، وستجري الانتخابات من خلال ١٢مقرانتخابي ،وعدد اصوات الجمعيه العموميه ٢٦٢٠٠صوتا،وتباري المرشحون في الدعايه لانفسهم من خلال لافتات كبيره بكثافه شديده غمرت الشوارع والميادين الكبري والانديه الرياضيه ومراكز الشباب وشاشات عرض كبري بالميادين عن طريق شركات دعايه،كما اشتدت حدة التربيطات والقوائم ،وقام المرشحون بجولات مكوكيه لاعضاء الجمعيه العموميه لكسب اصواتهم،كما قام البعض بتاجير مقاهي لحسابه واستخدامها كمقار انتخابيه لمقابلة اعضاء الجمعيه العموميه ودعوتهم للتصويت لهم.

واشتدت حدة المنافسه بين المرشحين الذين طافوا مدن وقرى المحافظة للتعريف ببرامجهم الانتخابية، ويخوض تلك الانتخابات المرشحون من خلال قائمتي الأمانة وأبرز أعضائها المحاسب أحمد عبدالواحد يونس، أمين اول صندوق الغرفه التجاريه الحالي وحاتم عبدالغفار، شقيق عصام عبدالغفار،عضو مجلس الشعب السابق عن الحامول،اما القائمه الثانيه فيطلق عليها قائمة المستقبل وابرز اعضاءها مصطفي مكاوي،من بلطيم.

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و يخوض الانتخابات ٥ أعضاء آخرين دون قوائم بنظام الفردي، كما لعب فيس بوك دورًا كبيرً في الدعايه للمرشحين الذين حرص بعضهم على تحويل المعارك الانتخابيه إلى عصبيات.

وفي محافظة البحر الأحمر يتنافس 13 مرشحا على 7 مقاعد، هم محمد احمد الشيخي وأحمد أبوالحسن هلال، علاء حسن محمد على، علاء إبراهيم خليل، حسام الدين منصور، قاسم محمد محمود الشربيني، أنطونيوس صلاح محروس سليمان، خالد محمد محمود عبدالجليل أحمد حامد أحمد جاد، وصلاح أحمد إبراهيم محمد، وعلي يوسف حمدان، ومحمد شاكر على محمد. ويتم التصويت لـ7 مرشحين من أصل 13 مرشحا، لعضوية مجلس الإدارة حتى يكون التصويت صحيح وليس لقائمة بعينها.

وأعلنت الغرفة التجارية أماكن ومقار التصويت في الانتخابات بمدن محافظة البحر الأحمر ففي الغردقة: مقر الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بجوار سجل مدنى الغردقة وفي رأس غارب: الوحدة الصحراوية- شارع الإذاعة وفي سفاجا: الوحدة الصحراوية ( جمعية تنمية المجتمع )- أمام بنك التنمية والإئتمان الزراعى وفي القصير: جمعية الشبان المسلمين أمام مركز شباب القصير .

وفي السويس، يتنافس 18 مرشحا في الانتخابات على 7 مقاعد بينهم مقعد رئيس الغرفة حيث سيتم تشكيل المقاعد فور اعلان فوز 7 مرشحين خلال الانتخابات

وابرز المرشحين هم محمد الملاح رئيس الغرفة السابق وامين الشاطر سكرتير الغرفة السابق وشحته ابو خروف وايمن عنان ومحمد الاسكندراني ومحمد النعيمي وعبيد الابنودي وفتحي الشعراوي وسيد الجاز عضو الغرفة السابق

وفي شمال سيناء، اشتدت حدة المنافسة بين القائمتين المتنافستين في انتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء، حيث كثف المرشحون الستة عشر الدعاية الانتخابية للفوز بمقاعد عضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة من 2019 وحتي 2023، في الانتخابات التي ستبدأ السبت 15 يونيه الجاري من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الخامسة مساءً.

وأكد عبدالله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن عدد 3355 تاجرًا لهم حق التصويت في الانتخابات التي تجري تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، بعد سداد الاشتراكات السنوية من إجمالي عدد التجار المقيدين في سجلات الغرفة والبالغ عددهم نحو 21 ألف تاجر.

أضاف بدوي، أن الانتخابات ستجري في مبني رعاية الطلبة بالعريش، حيث تم تخصيص 3 صناديق للتصويت في الانتخابات، أحدهم لمدن العريش والحسنة ونخل، والثاني لمدينتي الشيخ زويد ورفح والثالث لمدينة بئر العبد.

وفي المنيا، خصصت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية في المنيا، 3 لجان فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 18 ألف عضو من لهم حق التصويت في الانتخابات التي ستجري غدا السبت، لاختيار 7 أعضاء بين 14 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم دون التنازل الأسبوع الماضي .

قال على عيد عبدالحكيم، مدير السجل إنه تم تخصيص وأعداد 3 لجان للتصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها 14 مرشحا على 7 مقاعد، على مستوي المحافظة حيث اللجنة الأولي ومقرها مدينه المنيا، وتضم مركز ومدينة المنيا، وسمالوط والمنيا الجديدة، والثانية ومقرها مدينه ملوي، وتضم مركز ومدينه ملوي وابو قرقاص ودير مواس، والثالثة ومقرها بني مزار، وتضم مراكز وبني مزار ومطاي ومغاغة والعدوه لاستقبال 18 عضو مقيد بالغرفة لهم حق التصويت في الانتخابات .

وفي قنا، تشهد انتخابات الغرفة التجارية بقنا منافسة شديدة وتربيطات سرية بين المرشحين قبل ساعات من بدء الانتخابات حيث يتنافس 15 مرشحا للفوز ب 7 مقاعد على مستوى المحافظة فيما انتشرت الدعاية الانتخابية امام مقر الغرفة التجارية اضافة إلى تكثيف التحركات من قبل المرشحين لمن لهم حق التصويت

وتضم قائمة المرشحين كلا من محمداحمد متولي واحمد الطيب محمد شعبان واحمد الملقب صلاح الدين وبهاء ابوالمجد احمد وثابت ثابت عبدالغني وحسام عبده عطيه وحماده السيد على رشوان وصالح محمود محمد وعبده الضبع بربري ومحمد حسين محمد حامد ومحمد شوقي حسين وامير عبدالسلام الشيخ ومحمد مخلوف يوسف حامد ويوسف الملقب حسين عبدالسلام وسعد يوسف محمود فيما قام عدد من المرشحين بزيارة التجار واصحاب السجلات التجارية بهدف التربيطات الانتخابية اضافة إلى الاعتماد على الاتصال بمن لهم حق التصويت لمساعدتهم في الانتخابات.