شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تمثال يشتبه في أثريته بكمين إدفو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن النقيب محمد السعدني، معاون مباحث إدفو، من ضبط سيارة بالكمين الزراعي أسوان إدفو، بداخلها تمثال يشتبه في أثريته.

وتحرر محضر وتشكيل لجنة أثريه برئاسة محمد الادريسي مسؤول الضبطيات الأثرية بآثار إدفو، ومفتشي الآثار علاء أحمد كمال، ومحمد صابر أحمد، وجرت معاينة التمثال المضبوط بسراي النيابة لإعداد تقرير اثري عن مدى أثرية المضبوط من عدمه.

ضبط تمثال يشتبه أثريته فى كمين بإدفو